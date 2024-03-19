الجيش النيجيري ينفي شن هجمات إنتقامًا لمقتل جنوده

نفى الجيش النيجيري الاثنين تنفيذ هجمات انتقامًا لمقتل 16 من جنوده في ولاية الدلتا بجنوب البلاد، بينما اتهم سكان الجيش بإحراق قرية انتقامًا.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد مقاطع فيديو لمنازل مشتعلة على طول نهر فوركادوس، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها.



واتهم سكان في المنطقة الغنية بالنفط الجيش باستهداف قرية أوكواما بعد الإعلان عن مقتل الجنود السبت.



وقال الجيش إن الجنود قتلوا بعد أن حاصرهم شبان من المنطقة الخميس وهم يحاولون التوسط بين سكان قرية أوكواما الذين ينتمون لعرقية الأورهوبو وسكان قرية أوكولوبا التي ينتمي سكانها لعرقية الإيجو.