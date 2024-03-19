ضربات اسرائيلية طالت مستودعات سلاح لحزب الله في ريف دمشق

طالت غارات إسرائيلية فجر الثلاثاء مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في استهداف هو الثاني من نوعه في غضون 48 ساعة.



وأورد المرصد أن الضربات "استهدفت مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في منطقة يبرود في ريف دمشق، ما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران" فيها، من دون توفر معلومات عن وقوع ضحايا.



ونقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق".



وقال إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، واقتصرت الخسائر على الماديات.



واستهدفت ضربات إسرائيلية فجر الأحد موقعين على الأقل في ريف دمشق، أحدهما قطعة عسكرية لقوات النظام يستخدمها حزب الله، وفق المرصد. وأفاد الإعلام الرسمي السوري عن إصابة عسكري بجروح.