مقتل 20 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط قطاع غزة

قُتل 20 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.



وقال المسؤولون إن 14 شخصا قتلوا وأصيب عشرات في ضربات أصابت عدة منازل بمدينة رفح في جنوب غزة بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.



وأضافوا أن ستة آخرين قتلوا في ضربة جوية على منزل بمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.



وفي دير البلح، وهي بلدة تقع في وسط القطاع على بعد حوالي 14 كيلومترا جنوبي مدينة غزة، اختلطت أصوات الانفجارات مع الرعد، وزادت الأمطار من بؤس الأسر النازحة في المخيمات.