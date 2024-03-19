قتلى من بينهم شرطيان في اصطدام شاحنة بحاجز أمني إسباني

قُتل ستة أشخاص من بينهم شرطيان في اصطدام شاحنة بحاجز للشرطة في جنوب إسبانيا في ساعة مبكرة الثلاثاء، حسبما أعلنت الحكومة الإقليمية مرجحة فرضية وقوع حادث.



وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح في الحادث وفق المصدر نفسه.



ووقع الحادث قرابة الساعة 4,30 صباحا (03,30 ت غ) على طريق سريع قرب بلدة لوس بالاسيوس بإقليم إشبيلية، وفق بيان لحكومة الإقليم.