رئيس الموساد الإسرائيلي غادر الدوحة لكن المفاوضات بشأن غزة مستمرة

غادر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع العاصمة القطرية الدوحة، لكن المفاوضات حيال هدنة في غزة لا تزال مستمرة، بحسب ما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية.



وقال ماجد الأنصاري في خلال مؤتمر صحافي إن برنيع "غادر الدوحة"، مضيفاً أن "الفرق الفنية تجتمع بينما نتحدث".