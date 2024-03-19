قطر: أي عملية إسرائيلية في رفح ستؤدي لفظائع غير مسبوقة في الحرب

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن شنّ إسرائيل عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى دمار كبير و"فظائع" غير مسبوقة في الحرب.



وقال الأنصاري في خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إن قطر يحدوها تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.