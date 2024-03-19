وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لن تسمح بسقوط أوكرانيا

تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونغرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات فيما تعاني قوات كييف نقصا في الذخيرة.



وقال أوستن لصحافيين في خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا إن "الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا".



وأضاف: "نحن مصممون على تزويد أوكرانيا الموارد التي تحتاج لها لمقاومة عدوان الكرملين".