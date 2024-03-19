مقتل 11 طالباً في حادث تصادم بين حافلتهم وشاحنة في كينيا

لقي أحد عشر طالباً من إحدى أشهر الجامعات الكينية حتفهم وأصيب 42 آخرون بجروح خطيرة مساء الاثنين في حادث تصادم بين حافلتهم وشاحنة في جنوب شرق البلاد، بحسب الشرطة.ووقع الحادث قبيل الساعة 18,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) في قرية مونغو الواقعة على مسافة 360 كيلومترا من نيروبي على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بمومباسا الساحلية، ثاني أكبر مدن البلاد.وجاء في تقرير للشرطة اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الحافلة التي كانت متجهة إلى مومباسا وتقل طلابا من جامعة كينياتا "تجاوزت صفا من المركبات وانزلقت بسبب الأمطار الغزيرة" نحو المسار المعاكس.وتمكنت شاحنة محملة بالبضائع تسير في الاتجاه المعاكس من "تجنب الاصطدام وجها لوجه"، إلا أنها "اصطدمت بالجانب الأيسر من حافلة الجامعة".واشارت الشرطة إلى أنه "بعد الاصطدام قتل عشرة طلاب فورا" وتوفي آخر لدى وصوله إلى المستشفى، مضيفة أن 42 آخرين "أصيبوا بجروح خطرة".وقال الصليب الأحمر الكيني على موقع "إكس" إن المصابين نُقلوا إلى مستشفى مدينة فوا المجاورة.وكانت الحافلة تقل 58 شخصا، هم 55 طالبا وفني مختبر وسائقان، بحسب الشرطة.