أكثر من 20 قتيلا في بابوا غينيا الجديدة إثر فيضانات وانزلاق أتربة

لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم في فيضانات وأمطار غزيرة في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة حيث لحقت أضرار بمنازل وجرفت المياه الطرق.



وقال المسؤول في المركز الوطني لإدارة الكوارث لوسيت مان إن امرأة وطفلا من بين ضحايا الأحوال الجوية السيئة التي ضربت العديد من المناطق.



وأكد المسؤول أن الضحايا "الـ23 دُفنوا تحت أطنان من الوحل في ثلاثة انزلاقات للأتربة في مناطق مختلفة من إقليم سيمبو".



وأضاف: "لا نزال نشهد هطول أمطار غزيرة وانزلاقات أتربة وفيضان أنهر ما ألحق أضرارا بالغة في المرتفعات".