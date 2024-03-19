الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة أورليفكا محرزا تقدما جديدا في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على بلدة أورليفكا الواقعة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، على بعد أربعة كيلومترات غرب أفدييفكا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "على جبهة أفدييفكا، حررت وحدات +الوسط+ بلدة أورليفكا".