الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 50 مسلحا في مداهمة لمستشفى الشفاء بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 50 مسلحا فلسطينيا واعتقلت 180 يشتبه في أنهم مسلحون خلال مداهمة لمجمع الشفاء الطبي في غزة.



وبدأت مداهمة أكبر مستشفى في القطاع قبل فجر الاثنين، واتهم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" باستخدام المنشأة الطبية في إخفاء مقاتلين والتخطيط لشن هجمات.



وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا واحدا على الأقل قتل بنيران فلسطينية داخل المجمع.