بوريل: سأقترح استخدام 90% من عائدات أصول روسيا المجمدة بأوروبا لشراء سلاح لأوكرانيا

أعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90 بالمئة من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي.وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إنه سيقترح تحويل 10 بالمئة المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تعزيز قدرة صناعة الدفاع الأوكرانية.وأوضح أنه سيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.وأكد أن الاقتراح يقضي باستخدام أرباح الأصول الموجودة في أوروبا بدلا من الأصول نفسها. وقال إن هذا يمكن أن يدر نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.وقال بوريل: "سيُقدم الاقتراح الفعلي غدا. هذا أمر متروك للدول الأعضاء للموافقة عليه".