سريع: استهدفنا سفينة مادو الأميركية في البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين يحيى سريع أنّهم استهدفوا سفينة مادو الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.



وأوضح أنّ منطقة إيلات في إسرائيل استهدُفت بعدد من الصواريخ المجنحة.