ليبيا تغلق أهم معبر حدودي مع تونس اثر اشتباكات

أعلنت وزارة الداخلية في طرابلس أن ليبيا أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي مع تونس، اثر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة وقوات الأمن على الجانب الليبي من الحدود.



وأوضحت الوزارة في بيان أن "التعليمات صدرت بشكل فوري بغلق معبر راس جدير الحدودي "بعد تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ"، مضيفة أن تلك المجموعات يعتبرون ذلك حقا مكتسبا".



ويهدف هذا الإغلاق لوضع الترتيبات الأمنية وضمان عمل المنفذ تحت سلطة وشرعية الدولة وفق البيان.



وحذرت الوزارة من أنها "لن تسمح بهذه الفوضى" في رأس جدير، مضيفة أن الجماعات "الخارجة عن القانون" التي لم تحددها، سيتم "اتخاذ أشد العقوبات في حق الضالعين فيها".

