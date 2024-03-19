بوتين يأمر جهاز الأمن الروسيّ بمعاقبة المقاتلين الروس الموالين لأوكرانيا

أمر الرئيس فلاديمير بوتين جهاز الأمن الروسيّ بمعاقبة المقاتلين الروس الموالين لكييف، الذين ينفذون هجمات في مناطق حدودية مع أوكرانيا.



ووصفهم، أمام مسؤولي جهاز الأمن الفدراليّ الروسيّ النافذ، الذي يراقب كذلك حدود البلاد، بالحثالة والخونة.



وقال الرئيس الروسيّ: "يجب ألا ننسى من هم، التعريف بهم بالاسم وسنعاقبهم بطريقة لا تسقط بالتقادم أينما وجدوا."