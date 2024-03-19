ألمانيا ألقت القبض على شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية

ألقت ألمانيا القبض على شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية، بتهمة التخطيط لهجوم على البرلمان السويديّ، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الاتحاديّ.



وقال مكتب المدعي العام في بيان إنّ أفغانييْن، الأول يدعى إبراهيم إم.جي والثاني يدعى رامين إن.، اعتقلا في مدينة جيرا في شرق ألمانيا للاشتباه في تخطيطهما لهجوم ردًا على حرق المصحف، في السويد.



وانضمّ المشتبه بهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (ولاية خراسان)، حسب مكتب المدعي العام.