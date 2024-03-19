نتنياهو: لا سبيل لتدمير حماس في رفح إلّا باجتياح بريّ

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إنّه لا سبيل لتدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في رفح، إلّا باجتياح بريّ.



وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات بعد دعوة من البيت الأبيض لإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالمدينة الحدودية، في قطاع غزة والمكدسة بالفلسطينيين النازحين.



وكشف نتنياهو في إفادة أمام المشرعين للرئيس الأميركيّ جو بايدن عن "أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على هذه الكتائب "حماس" في رفح، ولا سبيل للقيام بذلك إلا بالمضي

على الأرض".