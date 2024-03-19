فولكر تورك: القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع

رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنّ القيود، التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب.



وجاء هذا التقييم، بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة الاثنين، قال إنّ المجاعة قد تحدث في حلول أيار، إذ لم ينته القتال في الحرب المستمرة، منذ أكثر من خمسة أشهر في القطاع الفلسطينيّ، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.



وقال تورك: "نطاق القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية قد يرقيان إلى استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو جريمة حرب".



وأضاف، عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس: "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع حاجاتهم وتسهيل عمل المنظمات

الإنسانية لتقديم هذه المساعدة."