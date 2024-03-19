سفينة مساعدات ثانية ستغادر قبرص إلى غزة خلال الأيام المقبلة

أعلنت السلطات القبرصية أن سفينة مساعدات ثانية ستغادر لارنكا خلال الأيام المقبلة إلى غزة، في وقت بدأ في القطاع المحاصر، توزيع المساعدات التي نقلتها سفينة أولى تابعة لمنظمة غير حكومية.



وقال المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس للصحافيين: "يجب أخذ عوامل معينة بالاعتبار، ولا سيما الأحوال الجوية التي يجب أن تكون مواتية لمغادرة السفينة الثانية".



وتوقع أن تبحر السفينة "خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أنه تمّ تحميل الشحنة على متنها وإجراء أعمال التدقيق اللازمة.



وقال إنه من المقرر أن يعقد في قبرص الخميس، اجتماع يشارك فيه ممثلو 40 دولة من أجل "ضمان التنسيق اللازم لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المدنيين في غزة وضمان استمرارية هذا التدفق".