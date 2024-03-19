رئيسة الوزراء الإيطالية: نعارض التوغل البريّ المحتمل في رفح

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنّ حكومتها تعارض التوغل البريّ المحتمل للقوات الإسرائيلية، في مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة.



ولفتت إلى أنّه يمكن أن يكون له عواقب كارثية أكبر على المدنيين المتجمعين في تلك المنطقة.



وقالت إنّ من الأولويات الآن فتح طرق برية جديدة وممر بحريّ من قبرص إلى غزة، لضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطينيّ.