شحنة مساعدات غذائية سُلّمت في شمال قطاع غزة

أعلنت منظمة خيرية مقرها الولايات المتحدة أنّ شحنة مساعدات غذائية سُلّمت بنحو 200 طن، في شمال قطاع غزة، بعد عدة أيام من وصولها إلى القطاع، عبر طريق بحريّ من ميناء لارنكا القبرصيّ.



وأرسلت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن، بالتعاون مع دولة الإمارات ومؤسسة أوبن آرمز الخيرية الإسبانية، شحنة المساعدات الغذائية من ميناء لارنكا القبرصيّ إلى رصيف موقت قبالة سواحل قطاع غزة عبر طريق بحريّ طوله 322 كيلومترًا.