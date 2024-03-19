اجتماع اميركي - اسرائيلي في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة.



وأشارت إلى وجود مخاوف كبيرة إزاء تقارير عن مجاعة وشيكة في غزة.