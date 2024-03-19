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فيدانت باتيل: لتمكين المدير العام للأونروا وموظفيها من زيارة مناطق عمليات الوكالة

أخبار دولية
2024-03-19 | 13:57
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فيدانت باتيل: لتمكين المدير العام للأونروا وموظفيها من زيارة مناطق عمليات الوكالة
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فيدانت باتيل: لتمكين المدير العام للأونروا وموظفيها من زيارة مناطق عمليات الوكالة

رأى نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أنّه ينبغي تمكين المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموظفيها من زيارة مناطق عمليات الوكالة، بما في ذلك في غزة.
 
واعتبر باتيل أنّ حرية حركة الموظفين الدوليين جزء أساسيّ من عمل الإغاثة الإنسانية وأنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل للضغط من أجل ذلك، بعد أن قالت أونروا ومِصر إن إسرائيل منعت مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول قطاع غزة.

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