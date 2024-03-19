صفقة أميركية محتملة لبيع دبابات وصواريخ

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع دبابات أبرامز وعتاد ذي صلة للبحرين بتكلفة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وفق ما قالت وزارة الخارجية الأميركية.



وسيكون المتعاقدون الرئيسيون في الصفقة شركات جنرال دايناميكس وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو وهانيويل وآر.تي.إكس كورب ولوكهيد مارتن.



وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ جافلين وعتاد إلى المغرب بتكلفة تقدر بنحو 260 مليون دولار.



وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ المتعاقدين الرئيسيين في صفقة الصواريخ المضادة للدبابات هما شركة لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب.