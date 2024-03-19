زلزال قوته 5.8 درجة هز باكستان

اعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز باكستان اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي).وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.