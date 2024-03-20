كاميرون: وقف القتال بين إسرائيل وحماس ضروريّ للسماح بالإفراج عن الرهائن

رأى وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون أنّ وقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمر ضروريّ للسماح بالإفراج عن الرهائن من قطاع غزة.



لكنه، أكّد أنه حاجة أولية إلى استيفاء الكثير من الشروط، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.