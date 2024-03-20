جالانت في استضافة أوستن الأسبوع المقبل

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أنّ وزير الدفاع لويد أوستن سيستضيف وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف جالانت الأسبوع المقبل في اجتماع ثنائيّ، في واشنطن.



ويأتي الاجتماع، بعدما دعا أوستن نظيره الإسرائيليّ أخيرًا، لزيارة الولايات المتحدة.