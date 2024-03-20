وزير الخارجية الصينيّ يبدأ زيارة لأستراليا تتمحور عن التجارة والأمن

بدأ وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي زيارة إلى أستراليا، في رحلة نادرة تعكس تحسنًا في العلاقات بين الشريكين التجاريين.



وحطّت طائرة وانغ في العاصمة كانبيرا حيث سيجري محادثات رفيعة المستوى مع نظيرته بيني وونغ، وذلك في زيارته الأولى لأستراليا منذ العام 2017.



وقال وانغ: "في كل مرة نلتقي، نبنى بشكل أكبر ثقتنا المتبادلة وندفع قدما بالعلاقات الصينية-الأسترالية".



وأعلن وونغ إثارة قضايا حساسة على غرار الأستراليين المحتجزين في الصين، والأمن والسلامة البحرية وأيضا حقوق الإنسان.



وتعمل الصين وأستراليا على إصلاح علاقتهما التجارية بعد سنوات من المشاحنات والإجراءات الانتقامية المتبادلة.