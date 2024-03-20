حظر التمويل الأميركيّ للأونروا مستمر

أعلن مصدران أنّ اتفاقًا بين زعماء في الكونجرس الأميركيّ والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركيّ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى آذار 2025.



وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في كانون الثاني وقف تمويل الوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة، في هجوم السابع من تشرين الأوّل.



وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعًا الشهر الماضي بوقف تمويل الأونروا، الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.



ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.