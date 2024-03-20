مقتل فلسطينيّ برصاصٍ إسرائيليّ في الضفة الغربية المحتلة

قُتل فلسطيني برصاص مستوطنين هاجموا منزله في شمال الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد مسؤول محليّ.



وألمح الجيش الإسرائيليّ الى أن أحد جنوده قد يكون أطلق النار عليه.



وتوفي فاخر باسم بني جابر (43 عاما) من خربة الطويل التابعة لبلدة عقربا، بعد وصوله الى مستشفى رفيديا في نابلس متأثرًا بجروحه، وفق ما أفاد مصدر طبي في المستشفى فرانس برس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر لفرانس برس إنّ مستوطنين من مستوطنة جيتيت القريبة من البلدة "اقتربوا من منازل المواطنين في خربة الطويل، وأطلق أحدهم الرصاص على المواطن فاخر باسم بني جابر بينما كان يقف امام منزله دون أي سبب".



وأضاف: "أصيب برصاصة في قلبه وجرى نقله الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس حيث أعلن الأطباء عن استشهاده".