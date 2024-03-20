جنوب إفريقيا: الهجوم الإسرائيليّ في غزة يقوّض أرفع محكمة أممية

اتّهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إسرائيل بتسجيل سابقة في تحدّيها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة.



وأشارت مجددا إلى أن غزة تشهد حملة تجويع.



وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، حيث تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية في الحرب، التي انطلقت شرارتها بهجوم غير مسبوق شنّته حركة "حماس" في أراضي فلسطين المحتلة، وأثارت خطوة بريتوريا حفيظة إسرائيل واستدعت تنديد الولايات المتحدة.



وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إنّ إسرائيل تحدّت قرارًا أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال قتالها حماس في غزة.