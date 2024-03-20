الولايات المتحدة توافق على بيع البحرين دبابات بقيمة 2,2 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع البحرين دبابات متطورة بقيمة 2,2 مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء.



وأخطرت الوزارة الكونغرس بموافقتها على بيع البحرين خمسين دبابة من طراز "أم1 ايه2". وترتبط المنامة بتعاون عسكري وثيق مع واشنطن، وهي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس.