ترامب يشدّد على أن تهديداته لدول في حلف شمال الأطلسيّ هي شكل من أشكال التفاوض

أكّد المرشّح الجمهوريّ للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنّ تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسيّ كانت في المقام الأول شكلًا من أشكال التفاوض مع دول التكتل.



وأثار الملياردير الجمهوريّ حالة من الذعر في أوروبا عندما هدّد في شباط/فبراير بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول حلف شمال الأطلسي من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.



وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.



وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فاراج، السياسيّ اليمينيّ المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة "إنه شكل من أشكال التفاوض".



وأضاف: "على الولايات المتحدة أن تسدّد حصّتها، وليس حصة الجميع".