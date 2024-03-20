الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يشدّد على أن تهديداته لدول في حلف شمال الأطلسيّ هي شكل من أشكال التفاوض
أخبار دولية
2024-03-20 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يشدّد على أن تهديداته لدول في حلف شمال الأطلسيّ هي شكل من أشكال التفاوض
أكّد المرشّح الجمهوريّ للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنّ تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسيّ كانت في المقام الأول شكلًا من أشكال التفاوض مع دول التكتل.
وأثار الملياردير الجمهوريّ حالة من الذعر في أوروبا عندما هدّد في شباط/فبراير بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول حلف شمال الأطلسي من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.
وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.
وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فاراج، السياسيّ اليمينيّ المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة "إنه شكل من أشكال التفاوض".
وأضاف: "على الولايات المتحدة أن تسدّد حصّتها، وليس حصة الجميع".
آخر الأخبار
أخبار دولية
يشدّد
تهديداته
الأطلسيّ
أشكال
التفاوض
التالي
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة محرك لصاروخ فرط صوتي
جنوب إفريقيا: الهجوم الإسرائيليّ في غزة يقوّض أرفع محكمة أممية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-12
الرئيس الرومانيّ يعلن ترشّحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ
أخبار دولية
2024-03-12
الرئيس الرومانيّ يعلن ترشّحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ
0
أخبار دولية
2024-03-04
قاعدة جوية جديدة لحلف شمال الأطلسيّ في ألبانيا
أخبار دولية
2024-03-04
قاعدة جوية جديدة لحلف شمال الأطلسيّ في ألبانيا
0
أخبار لبنان
2024-02-28
يعقوبيان للـLBCI: الانسحاب نحو شمال الليطاني لا يعني بسط سيادة الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-02-28
يعقوبيان للـLBCI: الانسحاب نحو شمال الليطاني لا يعني بسط سيادة الدولة اللبنانية
0
أخبار دولية
2024-02-26
رئيس وزراء سلوفاكيا: بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إرسال قوات إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-26
رئيس وزراء سلوفاكيا: بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إرسال قوات إلى أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:37
خامنئي: ايران تؤيد وتدعم فصائل المقاومة الاسلامية
أخبار دولية
12:37
خامنئي: ايران تؤيد وتدعم فصائل المقاومة الاسلامية
0
أخبار دولية
12:12
إنتاج أرامكو من الغاز سيزداد 60% حتى 2030
أخبار دولية
12:12
إنتاج أرامكو من الغاز سيزداد 60% حتى 2030
0
أخبار دولية
11:52
طائرة هليكوبتر فرنسية تدمر مسيرة تابعة للحوثيين
أخبار دولية
11:52
طائرة هليكوبتر فرنسية تدمر مسيرة تابعة للحوثيين
0
أخبار دولية
11:48
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وشركتين في روسيا للضلوع في حملة تضليل إعلامي
أخبار دولية
11:48
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وشركتين في روسيا للضلوع في حملة تضليل إعلامي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
02:42
هل يتفق التيار مع المعارضة برعاية بكركي؟ (الديار)
صحف اليوم
02:42
هل يتفق التيار مع المعارضة برعاية بكركي؟ (الديار)
0
صحة وتغذية
2024-03-01
من السكتة الدماغية إلى الأزمة القلبية... 5 آثار جانبية خطيرة للباراسيتامول: وفي هذه الحالة اتصلوا بالإسعاف!
صحة وتغذية
2024-03-01
من السكتة الدماغية إلى الأزمة القلبية... 5 آثار جانبية خطيرة للباراسيتامول: وفي هذه الحالة اتصلوا بالإسعاف!
0
أخبار لبنان
2024-03-17
فارس سعيد للـ LBCI: من طعن في ظهر المقاومة هي ايران...واذا فشلت الخماسية سننتظر الى ما بعد الانتخابات الاميركية
أخبار لبنان
2024-03-17
فارس سعيد للـ LBCI: من طعن في ظهر المقاومة هي ايران...واذا فشلت الخماسية سننتظر الى ما بعد الانتخابات الاميركية
0
أخبار دولية
11:02
العراق يوقع اتفاقية مع سيمنس لتحويل الغاز المحروق إلى وقود لتوليد الكهرباء
أخبار دولية
11:02
العراق يوقع اتفاقية مع سيمنس لتحويل الغاز المحروق إلى وقود لتوليد الكهرباء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
0
أخبار لبنان
05:30
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة
أخبار لبنان
05:30
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
هل يحبط وزراء الحكومة والمجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر صفقة؟
تقارير نشرة الاخبار
15:07
هل يحبط وزراء الحكومة والمجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر صفقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
المخدرات المصنعة حبوب قاتلة تجتاح العالم!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
المخدرات المصنعة حبوب قاتلة تجتاح العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
ليالي زمان فتح أبوابه اليوم في الفوروم دو بيروت... فكيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
15:01
ليالي زمان فتح أبوابه اليوم في الفوروم دو بيروت... فكيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
ما هدف اللجنة الخماسية من زيارة الرابية ومعراب وكليمنصو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:51
ما هدف اللجنة الخماسية من زيارة الرابية ومعراب وكليمنصو؟
0
رياضة
14:45
منتخب لبنان لكرة القدم يواصل تحضيراته في سيدني تمهيدا لمباراته المرتقبة مع استراليا ضمن تصفيات كاس العالم
رياضة
14:45
منتخب لبنان لكرة القدم يواصل تحضيراته في سيدني تمهيدا لمباراته المرتقبة مع استراليا ضمن تصفيات كاس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
ارقام مرعبة تحذّر من جريمة حرب غذائية في غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:36
ارقام مرعبة تحذّر من جريمة حرب غذائية في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:03
خضعت لعملية تكبير مؤخرتها... والنتائج صادمة: كيف تحوّلت حياة الفتاة العشرينية إلى كابوس حقيقي؟ (فيديو)
منوعات
14:03
خضعت لعملية تكبير مؤخرتها... والنتائج صادمة: كيف تحوّلت حياة الفتاة العشرينية إلى كابوس حقيقي؟ (فيديو)
2
منوعات
14:25
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
منوعات
14:25
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
3
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
4
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
5
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
6
أمن وقضاء
17:45
قتيلان و3 جرحى في إشكال بين عرب قب الياس
أمن وقضاء
17:45
قتيلان و3 جرحى في إشكال بين عرب قب الياس
7
أخبار دولية
15:32
صفقة أميركية محتملة لبيع دبابات وصواريخ
أخبار دولية
15:32
صفقة أميركية محتملة لبيع دبابات وصواريخ
8
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More