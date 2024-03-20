مقتل 12 عاملا في انفجار بمنجم للفحم في باكستان

اعتبر مسؤولون اليوم الأربعاء إن 12 من عمال المناجم لقوا حتفهم وتم إنقاذ ثمانية بعد انفجار وقع في منجم للفحم في جنوب غرب باكستان.



وقال عبد الغني بلوش كبير مفتشي المناجم في إقليم بلوشستان صباح اليوم "عملية الإنقاذ اكتملت للتو". وأضاف أن 20 من عمال المناجم كانوا بالمنجم عندما وقع انفجار لغاز الميثان الليلة الماضية.



وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت 12 جثة بينما تم نقل الناجين إلى المستشفى.

