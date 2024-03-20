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بلينكن إلى الشرق الأوسط في زيارته السادسة منذ نشوب حرب غزة

أخبار دولية
2024-03-20 | 03:44
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بلينكن إلى الشرق الأوسط في زيارته السادسة منذ نشوب حرب غزة
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بلينكن إلى الشرق الأوسط في زيارته السادسة منذ نشوب حرب غزة

يعود وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في زيارته السادسة منذ نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف موقت للقتال والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان إن بلينكن سيبحث في مدينة جدة السعودية وفي القاهرة جهود الوساطة التي تجريها مصر وقطر فضلا عن الجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة.
 
وتستأنف في قطر هذا الأسبوع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار عقب مفاوضات سابقة صعبة لم تسفر عن اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن في أن يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة.
 
وقال بلينكن إنه سيواصل أيضا المحادثات بشأن ترتيبات الحكم والأمن وإعادة تطوير غزة بعد الصراع.
 
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في مانيلا "لقد قمنا بالكثير من العمل منذ يناير، خاصة مع شركائنا العرب، وسنواصل تلك المحادثات، بالإضافة إلى مناقشة الهيكل الصحيح لسلام إقليمي دائم".
 
ولا تشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط زيارة إسرائيل رغم زياراته العديدة لها في جولات إقليمية سابقة منذ السابع من تشرين الأول.

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