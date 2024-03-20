خمسة مفقودين في انقلاب سفينة كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان

فقد خمسة أشخاص الأربعاء في انقلاب ناقلة مواد كيميائية ترفع العلم الكوري الجنوبي وسط بحر هائج قبالة سواحل اليابان على ما أفاد خفر السواحل.



وأفاد ناطق باسم خفر السواحل اليابانيين وكالة فرانس برس بانقاذ ستة أفراد من الطاقم الذي يضم أساسا اثنين من كوريا الجنوبية وثمانية اندونيسيين وصينيا، فيما خفر السواحل "لا يزالون يبحثون عن الخمسة الباقين".



وأوضح أن السفينة "كانت تنقل حمض الأكريليك لكن لا تتوافر معلومات عن تسرب محتمل في مياه المحيط".

