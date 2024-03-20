الجيش الإسرائيليّ قتل مسلحين في مداهمة لمجمع الشفاء الطبيّ

قتل الجيش الإسرائيليّ نحو 90 مسلحًا واعتقل 160 في مداهمة لمجمع الشفاء الطبيّ، في غزة، وفق ما أعلن.



وقال الجيش في بيان: "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على إرهابيين وعثرت على أسلحة في المجمع."



واضاف: "منعت إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية."