قتيلان مدنيان في ضربة روسية في جنوب أوكرانيا

قتل مدنيان الأربعاء في قصف روسي قرب مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا التي تشهد ضربات شبه يومية على ما أفاد حاكم المنطقة فيما أدت هجمات ليلية إلى إصابة أشخاص عدة في وسط البلاد الشرقي.



وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تلغرام إن الجيش الروسي "هاجم عدة سيارات فيها مدنيون" قرب خيرسون ما أدى إلى مقتل رجلين.



في منطقة دنيبروبيتروفسك، أدت ضربات ليلية إلى سقوط ستة جرحى بينهم مراهقان في الثالثة عشرة والخامسة عشرة على ما أفاد الحاكم المحلي سيرغيي ليساك عبر تلغرام ناشرا صورا لمنازل مدمرة جزئيا.



وأصيب رجل في السابعة والعشرين في قصف مدفعي قبل ظهر الأربعاء في نيكوبول على ما أضاف المسؤول نفسه. وتقع هذه المدينة على ضفة نهر دنيبرو الفاصل بين القوات الروسية والأوكرانية في المنطقة.