كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أوقفت كندا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، التي تُعدّ من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حسب ما أفاد مصدر حكوميّ كنديّ لوكالة "فرانس برس".



وتأتي هذه الخطوة في الوقت، الذي لم ترسل فيه أوتاوا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في غزة، سوى شحنات "غير فتاكة" مثل معدات الإتصالات.