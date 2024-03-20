انفجارات دوت في مدينة الميادين في ريفِ دير الزور

أفادَ المرصدُ السوريّ لحقوقِ الإنسان، بأن انفجاراتٍ دوّت، في مدينة الميادين، في ريفِ دير الزور، سببُها سقوطُ ثلاثةِ صواريخ.



وأدّت الصواريخ إلى مقتلِ قياداتٍ بمجموعاتٍ مسلحة إيرانية، وفق المرصد.