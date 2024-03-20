شولتس: وقف إطلاق النار في غزة يبدو أكثر واقعية

رأى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، أن وقف إطلاق النار في غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين يبدو أكثر واقعية الآن، لكنه حذر من تقديم أمل كاذب.



واعتبر أنه يتعين إصلاح السلطة الفلسطينية.



من جهة أخرى، قال شولتس أيضا في كلمة للبرلمان الألماني إن روسيا ليست قوية كما يمكن أن تبدو وإن برلين ستواصل دعم أوكرانيا.