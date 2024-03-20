رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته من منصبه

أعلن ليو فارادكار اليوم، تنحّيه عن رئاسة الوزراء في إيرلندا وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم، معللا ذلك بأسباب سياسية وشخصية.



وقال فارادكار بتأثر للصحافيين في دبلن: "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".