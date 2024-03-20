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انقلاب قاربين على متنهما لاجئين من الروهينغا قبالة إندونيسيا

أخبار دولية
2024-03-20 | 09:04
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انقلاب قاربين على متنهما لاجئين من الروهينغا قبالة إندونيسيا
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انقلاب قاربين على متنهما لاجئين من الروهينغا قبالة إندونيسيا

انقلب مركب يحمل لاجئين من الروهينغا ومركب صيد كان يحاول إنقاذه قبالة الساحل في أقصى غرب إندونيسيا الأربعاء، إذ تم إنقاذ ستة أشخاص فيما جرفت التيارات القوية عددا آخر، وفق ما أفاد صيادون محليون.
     
ويعاني أفراد أقلية الروهينغا، ومعظمهم من المسلمين، من الاضطهاد في بورما ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة وباهظة التكلفة تتم عادة على متن قوارب مهترئة، من أجل الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.
     
وقال ناندا فرديانسيا من منطقة غرب آتشيه لفرانس برس: "تلقينا تقريرا من صيّادين في غرب آتشيه بأن قاربا يحمل لاجئين من الروهينغا انقلب في البحر قرب ميولابوه. رأى صيّاد أفراد الروهينغا الساعة الثامنة صباحا (01,00 ت غ) بينما كان قاربهم يغرق".
     
وأضاف: "فور اقتراب مركب الصيادين منهم، صعدوا جميعهم على متن القارب. وفور صعودهم، غرق قارب الصيادين أيضا بسبب الحمولة الزائدة".
     
وانقلب قارب الروهينغا على بعد 11 كيلومترا قبالة شاطئ كوالا بوبون في غرب آتشيه، وفق ما أفاد الأمين العام لمجتمع الصيد في المنطقة باوانغ أميرالدين في بيان.
     
وأضاف: "التقرير الصادر عن صيادين محليين قال إن قاربا للروهينغا انقلب ونجا (اللاجئون) بأنفسهم عبر الصعود على هيكل القارب المنقلب. جرفت التيارات القوية أشخاصا آخرين".
     
وأعلن أنه "تم حتى الآن إنقاذ ستة أشخاص من قبل صيادين محليين بينهم أربع نساء ورجلان".
     
ولم يوضح البيان إن كان يرجّح مقتل الأشخاص الذين جرفتهم التيارات.
     
من جانبها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "قلقها البالغ" حيال التقارير بشأن الحادثة، مشيرة إلى أن "عشرات اللاجئين الروهينغا" بحاجة ماسة إلى الإنقاذ من دون أن تؤكد عددهم الدقيق.
     
وقالت في بيان: "نأمل بأن يكون من الممكن القيام بعمليات البحث والإنقاذ وبأن يتم جلب اللاجئين إلى البر في أقرب وقت ممكن. هذه حالة طوارئ".

أخبار دولية

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