كييف تتلقى 4.5 مليار يورو دفعة أولى من تمويل من الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن بلاده تلقت اليوم شريحة أولى بقيمة 4.5 مليار يورو (4.88 مليار دولار) في إطار برنامج تمويل من الاتحاد الأوروبي.ومع دخول الحرب مع روسيا عامها الثالث، تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات المالية من شركائها الغربيين لكن التمويل الأجنبي تضاءل في أول شهرين من هذا العام.وكتب شميهال في منشور على منصة إكس: "يعزز هذا استقرارنا الاقتصادي والمالي".وتنفق أوكرانيا معظم إيراداتها لتمويل جهودها الدفاعية وتستخدم الأموال المقدمة من حلفائها الغربيين لدفع أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد للملايين ودعم أوجه أخرى للإنفاق الاجتماعي.وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على برنامج تمويل مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو (54.20 مليار دولار) لأوكرانيا.وقالت وزارة المالية إن من المتوقع الحصول على الشريحة التالية البالغة 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي في نيسان بشرط أن تستوفي كييف جميع الشروط المطلوبة للتمويل.وأوضحت الوزارة أن الشروط تتطلب من أوكرانيا إظهار تقدم في الإصلاحات الرئيسية مثل إدارة الشؤون المالية للدولة ومحاربة الفساد وتطوير بيئة الأعمال.