بلينكن في السعودية

بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات جديدة بشأن غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مدينة جدة اليوم، لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.



ومن المرتقب أن يُجري بلينكن، القادم من العاصمة الفيليبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قبل التوجه إلى مصر الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.