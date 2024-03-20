بلينكن سيزور إسرائيل الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، أنّ الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الجمعة في إطار جولته في المنطقة التي بدأها في السعودية.



ولم تكن اسرائيل في البداية على جدول أعمال بلينكن الذي يزور السعودية اليوم ومصر الخميس، لكنّ المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أكد أن بلينكن سيتوجه الى الدولة العبرية لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول "المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق جميع الرهائن" و"الجهود لزيادة إيصال المساعدات إلى غزة".