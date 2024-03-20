مقتل 15 شخصا في كمين مسلح بجنوب السودان

قُتل 15 شخصا، من بينهم مفوض إقليمي، عندما تعرض موكبهم لكمين في منطقة بيبور بشرق جنوب السودان قرب الحدود الإثيوبية، حسبما أفاد مسؤول كبير الأربعاء.



وقال وزير الإعلام في منطقة بيبور الإدارية أبراهام كيلانغ إن شبانا مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى إتنية أنيواك من مقاطعة فوشالا، نصبوا كمينا للموكب صباح الثلاثاء.



وتدور بشكل متكرر اشتباكات بين مجموعات إتنية متنافسة في جنوب السودان، وغالبا ما تنجم عن سرقة الماشية والتنازع على الموارد الطبيعية، أو ردا على هجمات سابقة.



والسلاح منتشر في جنوب السودان بعد الحرب الأهلية التي بدأت عام 2013 واستمرت خمس سنوات.

