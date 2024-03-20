السعودية تدعم الأونروا بمبلغ 40 مليون دولار لإغاثة غزة

تعهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان اليوم، بضخ 40 مليون دولار لتعزيز تمويل المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



ويأتي التبرع المقدم من المركز والمخصص لغزة في وقت تواجه فيه الأونروا أزمة تمويل عسيرة بعد وقف الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما في أعقاب اتهامات إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول.



وتشرف الأونروا على مراكز الإيواء وتوفر الغذاء والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص في غزة، بحسب موقعها الإلكتروني.



وحذر تقرير تدعمه الأمم المتحدة الاثنين من أن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة مع تصاعد الضغوط العالمية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.



واستأنفت كندا وأستراليا والسويد تمويلها للأونروا في الآونة الأخيرة، وعزز عدد من دول الخليج، والسعودية أيضا، التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة.



لكن هذا ربما لا يكفي، بحسب المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي التي قالت ان "الولايات المتحدة هي أكبر مانحينا، ومن ثم فأي مبلغ من التعويضات المقدمة من الجهات المانحة الأخرى، مهما كانت سخية، لن يسد في الواقع الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة".



وأعلنت السعودية سابقا مساهمة بمليوني دولار للأونروا في تشرين الأول وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة 15 مليون دولار للوكالة في تشرين الثاني.