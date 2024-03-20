قيادي في "حماس": رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار جاء سلبيا

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم، أن الرد الإسرائيلي على أحدث مقترح من الحركة لوقف إطلاق النار في غزة جاء سلبيا، وذلك بعد أن سلمه وسطاء.