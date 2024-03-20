اللجنة الانتخابية تعلن فوز برابوو سوبيانتو في الاقتراع الرئاسي بإندونيسيا

أعلنت اللجنة الانتخابية فوز وزير الدفاع برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا من الدورة الأولى، علما أنه كان أعلن فوزه يوم الاقتراع في 14 شباط.



وقال رئيس اللجنة الانتخابية هاشم أسياري إن الجنرال السابق حقق غالبية كبيرة حاصدا 96 مليون صوت، مقابل 41 مليونا لأنييس باسويدان و27 مليونا لغانجار برانوو.

